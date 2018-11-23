Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemekteyiz birincisi kim oldu? 23 Kasım Yemekteyiz haftanın birincisi kim? Yemekteyiz kim kazandı? Bu soruların cevabı merak ediliyor. Yemekteyiz, TV8 ekranlarının sevilen yarışması olmaya devam ediyor! Yemekteyiz 23 Kasım finalinde neler oldu? Yemekteyiz yarışmacıları birbirlerine kaçar puan verdiler? Yemekteyiz'in büyük ödülü 10 bin lirayı kazanan yarışmacı kim oldu? 3 saatlik yemek yapım aşamasını başarıyla tamamlayan yarışmacılar, bütün hünerlerini sergileyerek bütük ödül için yarıştılar! Yemekteyiz 23 Kasım finaline dair merak edilen detaylar haberimizde sizlerle!

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Onur Büyüktopçu'nun oyları ile birlikte yarışmacılardan gelen puanlarda en çok oyu toplayan isim 30 puanla Sinan Bey ve Gökçe Hanım oldu. Birinci olan yarışmacılar 10 bin TL'lik çeki paylaştı.

23 KASIM YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

SİNAN KABAKTAŞ

Birinci gün yarışmacısı. 30 yaşında, bir otelde kat görevlisi olarak çalışıyor. Bekar olan yarışmacı ailesiyle birlikte yaşıyor. Yıllarca animatör olarak çalışmış, yemek yapmaktan büyük keyif alıyor.

EMEL TULSAR KILIÇ

İkinci gün yarışmacısı. 31 yaşında, ev hanımı. Aslen Adanalı. 11 yıllık ve üç çocuk sahibi. Evlenmeden önce, kuaförlük ve makyozlük yapmış. Bir dönem de futbol oynamış

GÖKÇE BIÇAKÇI

Üçüncü gün yarışmacısı. 44 yalında, aslen Elazığlı. 21 yıllık evli, iki çocuğu var. Kısa bir süre bankacalık yapan yarışmacı butik organizasyon işine geçmiş.

HÜSEYİN IŞIKLAR

36 yaşında, fitness antrenörü. Aslen Bilecikli. Fazla kilolarından dolayı radikal bir karar alarak spora yönelmiş.

MELEK TANER

38 yaşında, ev hanımı. İstanbullu, 17 yıllık evli, iki çocuğu var. Bir dönem butik işletmeciliği yapan yarışmacı daha sonra işi bırakmış.