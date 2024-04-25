Bayındır Çiçek Festivali 25-28 Nisan tarihlerinde düzenleniyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
İzmir'de düzenlenen Bayındır Çiçek Festivali ne zaman, festivalde ne yapılır, hangi çiçekler var araştırılıyor.
2024 yılında 25'incisi düzenlenen Bayındır Çiçek Festivali'nin tarihi, festival programı ve çiçeklere dair detaylar haberimizde yer alıyor.
İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen Çiçek Festivali bu sene 25-28 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor.
"Her bahar bir çiçekle başlar" sloganıyla duyurulan festivalin birinci gününde açılış töreniyle başladı.
Açılış programında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Çiçek bize doğanın sunduğu en güzel nimetlerden birisi. En özel günlerimizde en güzel hediyelerimizden birisi... Bayındır'ı Türkiye'de çiçeğin başkenti yapan herkese teşekkürler ediyorum" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.
Bayındır çiçek üreticileri festivali olan etkinlikte yüzlerce çeşit çiçek sergileniyor.
450 stant ile Atatürk Caddesi'nde başlayan festival programı detayları şu şekilde:
25 Nisan festival programında; performans sanatçıları, Türk Müziği Halk Korosu, solo zeybek gösterisi ve Grup Tahta Bavul konseri düzenlendi.
26 Nisan Cuma günü Bayındır Şehir Stadyumu'nda saat 21.30'da Sakiler konseri, aynı yer ve saatte 27 Nisan Cumartesi günü İrem Derici Konseri olacak.