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27 yaşındaki milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
27 yaşındaki milli boksör Buse Naz Çakıroğlu&#039;nun hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale yükselen Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu kimdir, hangi takımda, kaç yaşında araştırılıyor.

Buse Naz Çakıroğlu'nun hayatı, spor kariyeri ve biyografisine dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

Buse Naz Çakıroğlu, 26 Mayıs 1996 yılında Trabzon'da doğdu. 

Milli boksör olan Çakıroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusudur. 

Lisans eğitimini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. 27 yaşındaki milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun hayatı ve biyografisi - 1. Resim

2018 yılında Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa şampiyonasında, 2019'da Çek'te düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda ve Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı. 

2019 yılında Madrid'de EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda şampiyon olarak şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçildi. 

2021 yılında Tokyo Olimpiyatları'na katılma kotası elde etti. Böylece Türkiye'nin Olimpiyatlarda kota kazanan ilk kadın boksörü oldu. 27 yaşındaki milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun hayatı ve biyografisi - 2. Resim

2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda altın madalya kazandı, dünya şampiyonu oldu. 

2022 Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda final maçında altın madalya kazandı. 

2024 Yaz Olimpiyatlarına kota kazandı. 

Son olarak 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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