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Sakla Beni Afife karakterini Şeyda Akova Balcıoğlu canlandırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sakla Beni Afife karakterini Şeyda Akova Balcıoğlu canlandırıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sakla Beni Afife kim, gerçek adı ne, Şeyda Akova Balcıoğlu kimdir, kaç yaşında sorularının cevapları araştırılıyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel gibi isimlerin yer aldığı Sakla Beni dizisinde Afife karakterinin kim olduğu, gerçek adı gündeme geldi. Şeyda Akova Balcıoğlu'nun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

Sakla Beni dizisinde Afife karakterini 69 yaşındaki oyuncu Şeyda Akova Balcıoğlu canlandırıyor. 

Şeyda Akova Balcıoğlu, 1965 yılında doğdu.

Üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Sakla Beni Afife karakterini Şeyda Akova Balcıoğlu canlandırıyor - 1. Resim

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro kariyerini sürdüren tecrübeli isim, Unutma Beni ve Deniz Yıldızı dizilerinde rol aldı.

İngilizce, İtalyanca, Almanca dillerini biliyor. 

Rol aldığı diziler

Deniz Yıldızı

Unutma Beni

Yasak Elma

Sakla Beni

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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