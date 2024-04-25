Aldatmak dizisinde Zennure karakterini Yeşim Salkım canlandırıyor

Aldatmak dizisinde Zennure kim, gerçek adı ne araştırılıyor. Yeşim Salkım kim, kaç yaşında daha önce hangi dizilerde oynadığı araştırılıyor.

Aldatmak dizisinde Zennure karakterini canlandıran Yeşim Salkım'ın hayatı, biyografisi ve kariyerine dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Yeşim Salkım, 12 Nisan 1970 yılında Ankara'da doğdu.

Şarkıcı, sinema ve dizi oyuncusu olan Salkım, müzisyen Dursun Salkım'ın kızıdır.

Saint Benoit Fransız Lisesi ardından İTÜ Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü'nde eğitimini tamamladı.

İlk albümünü 31 Mart 1994 yılında çıkardı.

Deli Mavi şarkısıyla hafızalara kazındı.

Oyunculuk hayatına 1996 yılında kamera karşısına geçerek Eşkıya filmiyle başladı.

İlk evliliğini 1989 yılında Mustafa İmre ile yaptı. Bu evlilikten bir kızı bulunuyor

Hakan Eratik ile olan evliliğinden de bir kızı olan Salkım'ın Gizem ve Ada adında iki kızı bulunuyor.

Şarkıcı filminde rolüyle 2001 yılında Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Oynadığı dizi ve filmler:

Aldatmak 2024

Türkler Çıldırmış Olmalı 2 2024

Serçenin Gözyaşı 2023

Arıza 2020

İstanbullu Gelin 2018

Eğreti Gelin Ladik 2018

Evlat Kokusu 2017

Kocamın Ailesi 2014

Huzur Sokağı 2012

Sessiz Gemiler 2007

Babam Çok Değişti Anne 2007

Deli Mavi - 2005

Seher Vakti 2005

Şarkıcı 2001

Vizontele 2000

Fosforlu Cevriye 2000

Ateş Dansı 1998

Eşkıya 1996