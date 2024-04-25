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Aldatmak dizisinde Zennure karakterini Yeşim Salkım canlandırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aldatmak dizisinde Zennure karakterini Yeşim Salkım canlandırıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aldatmak dizisinde Zennure kim, gerçek adı ne araştırılıyor. Yeşim Salkım kim, kaç yaşında daha önce hangi dizilerde oynadığı araştırılıyor.

Aldatmak dizisinde Zennure karakterini canlandıran Yeşim Salkım'ın hayatı, biyografisi ve kariyerine dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

Yeşim Salkım, 12 Nisan 1970 yılında Ankara'da doğdu. 

Şarkıcı, sinema ve dizi oyuncusu olan Salkım, müzisyen Dursun Salkım'ın kızıdır. 

Saint Benoit Fransız Lisesi ardından İTÜ Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü'nde eğitimini tamamladı. 

İlk albümünü 31 Mart 1994 yılında çıkardı. Aldatmak dizisinde Zennure karakterini Yeşim Salkım canlandırıyor - 1. Resim

Deli Mavi şarkısıyla hafızalara kazındı. 

Oyunculuk hayatına 1996 yılında kamera karşısına geçerek Eşkıya filmiyle başladı. 

İlk evliliğini 1989 yılında Mustafa İmre ile yaptı. Bu evlilikten bir kızı bulunuyor

Hakan Eratik ile olan evliliğinden de bir kızı olan Salkım'ın Gizem ve Ada adında iki kızı bulunuyor.

Şarkıcı filminde rolüyle 2001 yılında Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Aldatmak dizisinde Zennure karakterini Yeşim Salkım canlandırıyor - 2. Resim

Oynadığı dizi ve filmler:

Aldatmak  2024

Türkler Çıldırmış Olmalı 2  2024

Serçenin Gözyaşı  2023

Arıza  2020 

İstanbullu Gelin 2018 

Eğreti Gelin Ladik  2018

Evlat Kokusu 2017

Kocamın Ailesi  2014

Huzur Sokağı 2012

Sessiz Gemiler 2007 

Babam Çok Değişti Anne  2007

Deli Mavi - 2005

Seher Vakti 2005 

Şarkıcı  2001

Vizontele  2000

Fosforlu Cevriye 2000 

Ateş Dansı 1998 

Eşkıya  1996

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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