Aldatmak dizisinde Zennure karakterini Yeşim Salkım canlandırıyor
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Aldatmak dizisinde Zennure kim, gerçek adı ne araştırılıyor. Yeşim Salkım kim, kaç yaşında daha önce hangi dizilerde oynadığı araştırılıyor.
Aldatmak dizisinde Zennure karakterini canlandıran Yeşim Salkım'ın hayatı, biyografisi ve kariyerine dair detaylar haberimizde yer alıyor.
Yeşim Salkım, 12 Nisan 1970 yılında Ankara'da doğdu.
Şarkıcı, sinema ve dizi oyuncusu olan Salkım, müzisyen Dursun Salkım'ın kızıdır.
Saint Benoit Fransız Lisesi ardından İTÜ Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü'nde eğitimini tamamladı.
İlk albümünü 31 Mart 1994 yılında çıkardı.
Deli Mavi şarkısıyla hafızalara kazındı.
Oyunculuk hayatına 1996 yılında kamera karşısına geçerek Eşkıya filmiyle başladı.
İlk evliliğini 1989 yılında Mustafa İmre ile yaptı. Bu evlilikten bir kızı bulunuyor
Hakan Eratik ile olan evliliğinden de bir kızı olan Salkım'ın Gizem ve Ada adında iki kızı bulunuyor.
Şarkıcı filminde rolüyle 2001 yılında Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.
Oynadığı dizi ve filmler:
Aldatmak 2024
Türkler Çıldırmış Olmalı 2 2024
Serçenin Gözyaşı 2023
Arıza 2020
İstanbullu Gelin 2018
Eğreti Gelin Ladik 2018
Evlat Kokusu 2017
Kocamın Ailesi 2014
Huzur Sokağı 2012
Sessiz Gemiler 2007
Babam Çok Değişti Anne 2007
Deli Mavi - 2005
Seher Vakti 2005
Şarkıcı 2001
Vizontele 2000
Fosforlu Cevriye 2000
Ateş Dansı 1998
Eşkıya 1996