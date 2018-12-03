Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye'de 3 Aralık bölümünde yapılan çılbır, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Çılbır, yapımı kolay ve çok doyurucu bir yemek olarak biliniyor. Ana malzemesi yumurta olan çılbır, yapımı kolay olan bir yemek ve günün her öğünü yenebilir! İşte çılbır tarifi...

ÇILBIR MALZEMELERİ

6 bardak su

3 yumurta

1 kaşık üzüm sirkesi

3 kaşık yoğurt

1 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı tereyağ

pulbiber - kekik - tuz

Alternatif malzemeler

2 dilim ekmek - 1 kaşık tereyağ - karabiber - pulbiber tuz

Çılbır nasıl yapılır?

1. Suyu derin bir kaba ekleyin ve fokurdamaya başlar başlamaz altını kısın.

2. Kaynayan suya sirke ekleyin ve kaşık yardımıyla bir girdap oluşturarak içine yumurtaları kırın.

3. Yumurtaların eşit bir şekilde pişmesi için ara ara karıştırarak beyazları yumurtanın etrafına toplayın.

4. Yumurta sarıları sulu beyazlar tam pişmiş olmalıdır. 3-4 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır.

5. Yumurtaları servis tabağına alın.

6. Bir kasede yoğurdu karıştırın ve sarımsakları rendeleyerek içine ekleyin.

7. Küçük bir tavada tereyağını ekleyin ve içine nane ve pulbiberi ekleyin.

8. Pişmiş olan poşe yumurtaların üzerine önce yoğurdu sonra da tereyağı ekleyin

9. Çılbır hazır!

Afiyet olsun!