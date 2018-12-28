Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilen Lokman Çağırıcı kimdir? Yerel seçimler 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek ve seçmenler oylarını kullanmak üzere sandık başına gidecekler. Seçimlere az bir zaman kala partilerin il ve ilçe başkan adayları açıklanmaya başlanıyor. Kulislerde konuşulanlara göre, Lokman Çağırıcı'nın AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı olacağı iddia ediliyor. Peki, Lokman Çağırıcı kimdir? Ne iş yapıyor? İşte, AK Parti Bağcılar İlçe Başkan adayı olacağı iddia edilen Lokman Çağırıcı ile ilgili merak edilenler...

LOKMAN ÇAĞIRICI KİMDİR?

1965 yılında Giresun´un Bulancak İlçesi´nde dünyaya gelen Lokman Çağırıcı, 1978 yılında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet etmeye başladı.

1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yapan ve uzun bir süre ticaretle meşgul olan Lokman Çağırıcı, özel sektördeki çalışmalarına paralel olarak 1990 yılından itibaren siyaset hayatı başladı ve 1999 yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi.

11 Mayıs 2007´ye kadar Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Çağırıcı, Bağcılar´ın Kurucu Belediye Başkanı Sayın Feyzullah KIYIKLIK´ın 11 Mayıs 2007´de AK Parti İstanbul Milletvekilliği adaylığı için istifa etmesinin ardından, Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanlığı´na seçildi.

2 yıl başarıyla yürüttüğü bu görevi sonrasında, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde tekrar aday olan Lokman Çağırıcı, bu kez Bağcılarlıların yüzde 50’sinin oyunu alarak Belediye Başkanı oldu.

Başarılarla dolu bu dönemin ardından 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde tekrar aday olan Çağırıcı, % 57.25 oy oranıyla üçüncü defa Bağcılar’a hizmet etme fırsatını bulmuş oldu.

Çağırıcı’nın, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra; Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanlığı, Marmara Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcılığı, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi’nin (WALD) Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Saymanlığı görevleri bulunuyor.

BAĞCILAR

Bağcılar İstanbul'un Avrupa yakasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içinde yer alır. Yüzölçümü 22 km²'dir. Göç alan bir ilçedir. E-5 ile TEM Otoyolu arasında kalmaktadır. Güneyinde Bahçelievler, batısında Küçükçekmece ve Başakşehir, doğusunda Güngören, kuzeyinde Esenler ve askerî arazi bulunmaktadır. Denize kıyısı yoktur. Önceleri Bakırköy ilçesine bağlı iken 1992 yılında ilçe olmuştur. Osmanlı döneminde çoğunlukla Rumların yaşadığı Mahmutbey Nahiyesi köylerinden biri olmuştur. İstanbul Belediyesi İstatistik Müdürlüğü tarafından hazırlanan İstanbul Şehri İstatistik Yıllığı 1930-31 adlı eserde Mahmutbey'e bağlı olan 6 köyden biri olan Bağcılar'ın o dönemdeki adı Çıfıtburgaz'dır.