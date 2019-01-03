Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİM, A101, Şok markette poşetler ücretli mi satılıyor? BİM A101 ŞOK marketlerde poşet fiyatları ne kadar? 2019 BİM A101 ŞOK marketlerde poşet ücretleri. BİM, A101, ŞOK marketlerde büyük küçük poşet ne kadar? A101, Şok ve Bim'de poşet kaç para? 2019 yılına girmeye günler kala gündem konusu olan marketler poşetler ücretli mi olacak, marketlerde büyük küçük poşet ücreti ne kadar olacak sorusunun yanıtı belli oldu. Şok, A101, Bim gibi vatandaşların yoğun olarak rağbet ettiği marketlerden yapacak olanlar, alışveriş öncesi BİM'de naylon poşet ücretli mi satılıyor, ŞOK markette naylon poşet kaç para, A101'de plastik torba ücreti ne kadar gibi sorulara yanıt arıyor. En çok kullanılan marketlerden olan A101, Bim ve Şok poşet fiyatları ne kadara satılıyor sorusu yanıt buldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hayata geçirdiği, manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışındaki alışverişlerde satılan ücretli poşet uygulaması yürürlüğe girdi. Uygulamaya göre, A101, BİM, Şok ve türevi marketlerde dilediğiniz kadar poşeti ücretsiz alabilme gibi bir imkanınız olmayacak. Diğer yandan, dün başlayan uygulama kapsamında bazı zincir marketlerde üzerlerine barkod konulan poşetler kasalarda okutulurken eski poşetleri bitirmeye çalışan bazı marketlerde ise barkod ayrı okutuluyor. Uygulamanın hayata geçmesiyle Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kent genelinde bazı marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde alışveriş poşetleri tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilirken bazı vatandaşların marketlerden aldığı ürünleri evlerinden getirdikleri poşetlere bıraktığı gözlendi. Peki, BİM'de naylon poşet kaç para? A101, ŞOK ve BİM'de poşet ücretli mi? Şok markette plastik torba ücreti ne kadar? A101 ve BİM'de poşet kaç para? 2019 ŞOK BİM A101 poşet fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

YENİ UYGULAMA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Konu ile ilgili olarak vatandaşlar BİM, A101, ŞOK marketlerde poşet fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, BİM 2019 poşet fiyatları ne kadar? 2019 yılına girer girmez plastik poşet zamlarında A101, Bim ve Şok poşet fiyatları ne kadar oldu, Bim'de, A101'de ve Şok'ta poşetler ücretli mi satılıyor, A101, Bim ve Şok poşet fiyatları kaç para gibi konular gündem konusu oldu. Vatadaşlar poşet zamları kaldırılsın istiyor, bunun için tepkiler de var. En büyük tepki ise A101'e Bim, Bim'e Şok ve Şok'a A101 poşetiyle gitmek olarak değiştirildi. Peki Bim, ŞOK ve A101'de poşet fiyatı ne oldu?

PLASTİK POŞET BAŞINA 25 KURUŞ

Plastik alışveriş poşetleri 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli olarak satılmaya başlandı. Artık bir markete gittiğiniz zaman alışveriş poşeti için ücret ödemeniz gerekecek. Bu ücret 25 kuruş olarak belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hayata geçirdiği, manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışındaki alışverişlerde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması uygulaması başladı. Artık A101, BİM, Şok ve türevi marketlerde dilediğiniz kadar poşeti ücretsiz alabilme gibi bir imkanınız olmayacak. Resmi Gazete’de yayınlanan kanuna göre poşetlerin minimum 25 kuruştan satılması kararlaştırıldı. Poşetleri ücretsiz olarak veren işletmelere para cezası uygulanacağı da belirtildi. 15 mikron ila 50 mikron arası kalınlıkta olan plastik alışveriş poşetleri, market kasalarında tüketiciye 25 kuruştan az olmamak kaydıyla paralı verilecek. Alışverişlerde müşterisine ücretsiz poşet vermeye devam edenlere ise m2 bazlı ceza modeli uygulanacak. Düzenlemeye aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her m2' si için 1O TL idari para cezası verilmesi planlanıyor. Bu da 100 m2 bir market için bin TL ceza anlamına geliyor.

HER YIL GÜNCELLENECEK

Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak heyet aracılığıyla belirlenecek ve her yıl güncellenecek.

BEZ ÇANTA MI YAYGINLAŞACAK?

Türkiye'de 30 bin market var. Marketler, reyonlarda bez ve geri dönüşümlü çantaların satışına başladı bile. Fiyatlar 1.5 lira ile 5 lira arasında değişiyor. BİM, ŞOK, A101 ve diğer marketlerin de bez çanta satışına başlaması öngörülüyor. Bazı marketler, tüketicisine örneğin '50 lira alışverişe bir bez çanta hediye' gibi kampanyalar yapmaya ve şubelerinde tüketiciyi bez torba ya da file kullanmaya yönlendirecek bilgilendirici broşürlere yer vermeye hazırlandığı konuşuluyor.

Ülke genelinde doğanın kirlenmesini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmesine karar verdiği ücretli poşet uygulaması dün başladı. Edirne'de marketlere alışveriş yapmaya giden vatandaşlar, satın aldıkları ürünlere her poşet için 25 kuruş ücret öderken, bazı vatandaşlar ücret ödememek için yanlarına getirdikleri poşetlerleri kullandı. Kalınlığı 15 mikronun altında olan poşetler ise ücretsiz olarak verilmeye devam edilecek.

VATANDAŞLAR UYGULAMAYI DESTEKLİYOR

Doğayı korumak amacıyla başlatılan uygulamayı yerinden bulan Edirneli vatandaşlar ücretli poşet uygulamasını yerinde bularak geç kalınmış bir uygulama olduğunu dile getirdi. Marketten aldığı ürünlerini 25 kuruş karşılığında satın aldığı poşetle taşıyan Harun Kalender, "Bugün yaptığım alışverişteki malzemeleri taşımak için 2 lira poşet parası ödedim. Unutmuşum, bilseydim evden poşet getirirdim. Ama yinede çevreyi ve doğayı korumak amacıyla başlatılan uygulamayı geç kalınmış uygulama olarak görüyorum" dedi. Alışverişe bez poşetiyle gelen Ayşe Demirdal ise uygulamayı doğru bulduğunu belirterek, "Ücretli poşet uygulamasını doğru buluyorum. Bu sayede doğa korunmuş olacak. Ben alışveriş yapmaya yanımda poşetimle geldim" şeklinde konuştu.

"GRAMAJI DÜŞÜK OLAN POŞETLER BEDELSİZ"

Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi'nde ücretli poşet uygulamasını başlatan market sahibi Rifat Mitrani, gramajı ve hacmi belirlenen standartlarda olan poşetlerden 25 kuruş ücret almaya başladıklarını söyledi. Mitrani, "Bugün ücretli poşet uygulamasına başladık. Devletin vermiş olduğu bir standart var. Bu standart doğrultusunda 25 kuruş alıyoruz. Fakat gramajı düşük satın alınan ürünlere konulan poşetlerden ücret almıyoruz. Bununla ilgili gramaj olarak standart var. Gramajı düşük olan poşetler bedelsiz, uygun olanlardan ise 25 kuruş ücret alıyoruz" dedi.

"25 KURUŞ KARŞILIĞINDA VERİLİYOR"

Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül, çevreyi plastik atıklardan kurtarmak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ortam bırakmak için bugünden itibaren Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını söyledi. Bülbül, "Çevre kirliliğini önlemek amacıyla başlatılan, satış noktalarındaki plastik poşetler tüketicilere 25 kuruş karşılığında veriliyor. Kalınlığı 15 mikronun altında olan, gıdanın doğrudan temas ettiği ve hijyen için ihtiyaç duyulan birincil ambalaj poşetlerinin ise ücretsiz verilmeye devam edilecek" dedi.