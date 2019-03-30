Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel Temin Dairesi Başkanlığı 372'nci dönem yedek subaylardan muvazzaf subay teminine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına (372'nci dönem) Yedek Subaylardan Muvazzaf Subay Temini Sınav Duyurusu ilanı yaptı. Peki Yedek subayların muvazzaf subay ön başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

K.K.K.LIĞI VE DZ.K.K.lığına 372’nci dönem yedek subaylardan muvazzaf subay temin sınav duyurusu ilanında şunlar kaydedildi:

K.K.K.LIĞI VE DZ.K.K.LIĞINA (372'NCİ DÖNEM) YEDEK SUBAYLARDAN MUVAZZAF SUBAY TEMİNİ SINAV DUYURUSU

T.C. Kimlik Numarası ile giriş yapamayan veya adaylık bilgisi bulunmayan adaylar ön başvurusu uygun görülmemiş veya ön başvuru yapmamış adaylardır. Söz konusu adaylar seçim aşamalarına katılamayacaktır.

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