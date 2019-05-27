Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takdir hesaplama, teşekkür hesaplama 2019, E-okul takdir teşekkür hesaplama 2019, takdir kaç puanla alınır, teşekkür kaç puanla alınır, 2019 takdir teşekkür şartları, karne ortalaması hesaplama ve nasıl hesaplanır gibi konular okulların kapanmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılanlardan oluyor. Zorlu geçen 2018-2019 eğitim öğretim yılına son vermek için gün sayan öğrenciler, karne durumlarını merak ediyor ve internette takdir teşekkür durumlarını araştırıyorlar. Takdir teşekkür yönetmelik değişilkliğinden yeni haberdar olanlar, şartların neler olduğunu merak ediyorlar. Bu sene takdir, teşekkür ve onur belgesi alımları ile ilgili yönetmelik değişikliğine gidildi. İşte 2019 takdir teşekkür hesaplama, karne not ortalaması hesaplama ve takdir teşekkür puanları ile şartları...

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2019

Öğrenciler ve veliler takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır, takdir ve teşekkür kaç puanla alınır gibi konuları merak ediyorlar. Takdir teşekkür alma durumuna ulaşmak için öncelikle öğrencinin nor ortalamasının hesaplanması gerekiyor. E-okul üzerinden öğrencinin tüm ders notları hesaplanır ve ortalaması alınır. E-okul üzerinden öğrenilen bu detayların ardından takdir ve teşekkür ihtimalleri üzerinde durulabilir. Öğrencinin tüm notlarının ortalaması 70 ila 84.99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Not ortalaması 85 ila 100 arasında ise öğrenci takdir belgesi ile ödüllendirilir.

Ancak bu yıl devamsızlık verileri de takdir ve teşekkür belgeleri için büyük önem taşıyor. Yönetmelikte yapılan değişiklik sonrası devamsızlığı 5 günün üzerinde olan öğrencilere takdir veya teşekkür belgesi verilmeyecek.

TAKDİR TEŞEKKÜR BELGELERİ İLE İLGİLİ DEVAMSIZLIK DÜZENLEMESİ

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.