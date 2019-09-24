Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef eleme adayları kimler oldu, Masterşef eleme adayları 23 Eylül, Masterchef eleme adayı kim öğren, Masterşefte neler oldu, Masterchef dokunulmazlık kim aldı... MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor! Masterşef'te bu hafta eleme adayları kimler olacak, hangi yarışmacı 'MasterChef' unvanı için yarışmaya veda edecek merakla bekleniyor. Pazar günü yayınlanan bölümde takımlar kırmızı ve mavi olarak ikiye ayrılmış, kaptanlar ise Güzide ve Alican olmuştu. Kırmızı ve mavi takım nasıl performans sergiledi?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, MASTERŞEF ELEME ADAYLARI 23 EYLÜL 2019

Bu hafta ilk seçilen takım kaptanı Güzide oldu ve Güzide mavi takımı Suna, Batuhan, F. Batuhan, Müge, Açelya ve Rıfat'tan oluşturdu. Kırmızı takımda ise Alican, Ekin, Yasin, Mustafa, Eda, Cemre ve Murat yer aldı.

23 Eylül akşamı takım oyununu kaybeden takım, mavi takım oldu. Sonrasında dokunulmazlığı kazanan isim ise Rıfat oldu. Rıfat, takım kaptanı olan Güzide'nin ismini vererek ilk eleme adayını belirlemiş oldu! İkinci eleme adayı ise takımın oyları ile belirlenecek...

ELEME ADAYLARI BELİRLENDİĞİNDE HABERİMİZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ!

MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR? MASTERŞEF MEHMET ŞEF KARİYERİ

Mehmet Yalçınkaya, 1974 doğumludur. Memeleketi olan Bolu'da dünyaya gelmiştir. Mesleki hayatına başladıktan sonra sırasıyla; Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yapmıştır.

Mehmet Yalçınkaya, 1988’de orta öğrenimini bitirerek başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye’nin üst düzey tesislerinde görev aarak devam etmiştir.

Şef Yalçınkaya, 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

ŞEF MEHMET YALÇINKAYA'NIN KARİYERİ

2005 yılında Amerika' nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı. Yine 2007 yılında aynı derginin internet sitesinde spesiyalleri biyografisi yayınlandı. Mehmet Yalçınkaya Almanya’nın Erfurt şehrinde, dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Halen uluslar arası yemek yarışmalarında ülkemizi temsil etmektedir.

Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden biridir. Yalçınkaya, 2007 yılında Türkiye’de ilk olarak Banquet servislerinde minimalist ve butik bir çalışma olan kişiye özel servis konseptini geliştirdi.

Mehmet Yalçınkaya, 2008 yılında, EUROTURKCHEFS CULINARY TEAM adlı takımı kurdu. Uluslararası yarışmalarda yarışan takımın kaptanlığını yaptı.

2009 yılında özel bir istekle Katar Başbakanlığı Konutları ve özel yatla( Al Mırgab) dünya turuna cıktı Burada yaptığı çalışmalarda 1 Mıchelın yıldızlı Chef olan Fransız Carlos Marshal ile Katar Başbakanlığı bünyesindeki konutlarda İtalya, Fransa da çalışmalarda bulundu.

2010 yılında Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.

2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlandı.