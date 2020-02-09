Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Murat Yağcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Survivor, Şubat ayında iddialı bir kadro ile ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı'nın kadroyu açıklamasının ardından Survivor 2020 tanıtımları TV8 ekranlarında dönmeye başladı. En dikkat çeken isimler arasında Barış Murat Yağcı da yer alıyor. Birçok televizyon dizisinde karşımıza çıkan ve aynı zamanda modellik de yapan Barış Murat Yağcı kaç yaşında? Survivor'a 'tarih yazmaya' geldiğini söyleyen isim hakkında merak edilenler...

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 yılında İzmir'de doğmuştur.

Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Bir dönem profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve modellik yapmıştır.

Barış Murat Yağcı kariyeri

Barış Murat Yağcı 'Best Model of Turkey' yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk dizisi olan Kocamın Ailesi'yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

Barış Murat Yağcı, Survivor 2020 kadrosunda ünlüler takımında yer almaktadır.