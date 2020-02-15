Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elif Yıldırım Gören kimdir? Survivor 2020 Elif Yıldırım kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Elif Yıldırım Gören kariyeri ile merak ediliyor. Survivor 2020 kadrosu açıklandı. Kadronun ünlüler takımında yer alan Elif Yıldırım Gören, tanıtımlar sonrası oldukça merak edildi ve araştırıldı. Elif Yıldırım Gören hakkında merak edilenler...

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.