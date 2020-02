Derya Can Göçen kimdir, kaç yaşında? Survivor Derya Can nereli, mesleği ne, evli mi?

Derya Can Göçen kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor 2020'de ünlüler takımında yer alan Derya Can, internette sıkça araştırılıyor. Derya Can mesleği nedir merak ediliyor. Acun Ilıcalı ve ekibinin oldukça iddalı bir kadro oluşturduğu sezonda Derya Can Göçen de bu isimler arasında yerini aldı. Derya Can evli mi, kaç yaşında? İşte merak edilenler... DERYA CAN GÖÇEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? (SURVİVOR DERYA CAN NERELİ, EVLİ Mİ?) Milli sporcu Derya Can, 12 Ekim 1979 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Derya Can, lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başladı. Spor hayatı 8 Yaşında atletizm ile başladı ve Çanakkale bölgesinde düzenlenen şampiyonalarda birçok madalya kazandı. Lise yıllarında Tekvando ile tanışan Derya Can, 2000 olimpiyatları kadrosuna seçilmeyi başardı. Serbest dalış sporuna başlaması ise çok enteresan bir hikâye. Derya Sualtı korkusunu yenmek için 15 yaşında tüplü dalışa başladı. Çanakkale Dalış okulunda Serbest Dalış takımında olan bir yakının ısrarı üzerine serbest dalış sporu yapmaya başladı. Derya Can Göçen'in 14 aylık Derin Helen adında bir kızı, 6 yaşında Poyraz Mustafa isimli bir oğlu var.

