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Kuruluş Osman'da Elçim Hatun'u Yağmur Öztürk oynuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kuruluş Osman&#039;da Elçim Hatun&#039;u Yağmur Öztürk oynuyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında yayınlanan dizide yer alan Elçim Hatun karakteri kimdir, gerçekte var mı gibi sorular araştırılıyor. 20 Kasım 2019 tarihinde ekranlara gelmeye başlayan dizide olan oyuncular araştırılırken konusu da merak konusu oldu.

TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinin Elçim Hatun karakteri gündemde yer alırken oyuncunun yer aldığı diziler araştırıldı.

Karakteri Yağmur Öztürk oynuyor. 

9 Aralık 1996 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 2014 senesinde yayınlanan Beni Affet dizisinde oyunculuk hayatına başladıktan sonra 2019- 2020 aralığında Sevdim Seni Bir Kere dizisinde Leyla'yı canlandırdı.

2020-2021 aralığında ise Anneler dizisinde Ceren rolünü oynayan isim 2023'te Başım Belada dizisinde Melike'yi oynadı.

Kuruluş Osman Elçim Hatun'u Yağmur Öztürk oynuyor - 1. Resim

Dizide yer alan diğer isimler şöyle:

Burak Özçivit,Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Emre Basalak, Özge Törer, Buse Arslan Akdeniz, Açelya Özcan, Yiğit Uçan, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Celal Al, Tolga Akkaya, Atilla Güzel, Yeşim Ceren Bozoğlu, Erkan Avcı, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Emin Gürsoy,  Kanbolat Görkem Arslan.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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