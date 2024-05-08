Kuruluş Osman'da Elçim Hatun'u Yağmur Öztürk oynuyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Mayıs 2024 22:49 - Güncelleme: 8 Mayıs 2024 22:58 - Güncelleme:

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ATV ekranlarında yayınlanan dizide yer alan Elçim Hatun karakteri kimdir, gerçekte var mı gibi sorular araştırılıyor. 20 Kasım 2019 tarihinde ekranlara gelmeye başlayan dizide olan oyuncular araştırılırken konusu da merak konusu oldu.