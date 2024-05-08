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Kuruluş Osman'da Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy oynuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kuruluş Osman&#039;da Malhun Hatun&#039;u Yıldız Çağrı Atiksoy oynuyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında yayınlanan dizide yer alan Malhun Hatun karakteri büyük ilgiyle takip ediliyor. Seyirciler ise gerçekte kim, adı nedir gibi sorulara cevap arıyor. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un oynadığı diziler...

Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle takip edilen dizide yer alan karakterlerin gerçek isimleri merak ediliyor. Malhun Hatun rolünü oynayan oyuncu hakkında bilgiler...

Karakteri, başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy oynuyor. Malhun Hatun, iddialı bir kişilik olan karakterin dövüş becerileri gelişmiştir. Genç yaşlarındayken annesini kaybetti ve babası Ömer Bey tarafından büyütüldü.

Atiksoy, 1 Nisan 1986 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Ege Sanat Merkezi'nde eğitim alan isim eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti. 2004 senesinde Büyük Buluşma adlı dizide ilk deneyimini yaşadıktan sonra 2008 senesinde Kayıp Prenses dizisinde Defne karakterini oynadı.

Kuruluş Osman'da Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy oynuyor - 1. Resim

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde ise Berrin Akarsu'yu oynayan isim tanınırlık kazandı. Yedi Güzel Adam dizisinde Zehra'yı oynayan isim Savaşçı dizisinde Aslı rolünü canlandırdı. 

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinde ise Suna karakterini oynadı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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