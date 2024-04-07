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Kuruluş Osman kadrosuna Ümit Kantarcılar dahil oluyor Ümit Kantarcılar'ın hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kuruluş Osman kadrosuna Ümit Kantarcılar dahil oluyor Ümit Kantarcılar&#039;ın hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizinin kadrosuna yeni oyuncular katılmaya devam ediliyor. Diziye yeni katılacak Ümit Kantarcılar'ın oynacağı karakter, hayatı ve kariyeri araştırılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Osman dizisine Ümit Kantarcılar dahil oluyor.

Beş sezon boyunca her çarşamba akşamı ATV ekranlarında devam eden diziye hikaye şekillendikçe yeni oyuncular katılıyor.

Ümit Kantarcılar'ın hangi karakteri canlandıracağı ise merak ediliyor. 

Hikayeye dahil olacak Kantarcılar'ın Çavdar Tatarların lideri rolünde "Ulcay" karakterini oynayacağı öğrenildi. 

Ulcay, Osman'ın karşısına dişli bir rakip olarak çıkacak. Kuruluş Osman kadrosuna Ümit Kantarcılar dahil oluyor Ümit Kantarcılar'ın hayatı ve biyografisi - 1. Resim

Ümit Kantarcılar, 10 Ekim 1987 tarihinde Antalya'da doğdu. 

Okul tiyatrosunda tiyatro hayatına başladı. Antalya Belediye Tiyatrosu'nda oynadı. 

2005 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar'ına girdi.

Buradaki eğitimini tamamladıktan sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk kariyerine devam etti. 

Ekran önü kariyerine 2006 yılında İki Aile diziyle başladı. Ardından Yerden Yüksek, Küçük Sırlar dizilerinde rol aldı. 

2011-2014 yılları arasında Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp yönettiği Pis Yedili dizisinde Ceyhun karakterini oynadı.

2013-2014 yılları arasında Kızlar ve Anneleri yarışma programını sundu.

2014 yılında kendisi gibi oyuncu Gamze Topuz ile evlendi. Bu evlilikten 1 çocukları olan çift 2016 yılında boşandı. 

Ümit Kantarcılar'ın daha önce rol aldığı diziler:

2006 İki Aile

2010 Çakıl Taşları

2011 Yerden Yüksek

2011 Küçük Sırlar

2012 Babalar ve Evlatlar

2015 Şehrin Melekleri

2016 Rengarenk

2017-2018 Kanatsız Kuşlar

2019-2020 Vuslat

2021 Kazara Aşk

2023-2024 Aşkmız Yeter

2024 Kuruluş Osman

Yakında Bir İhtimal Daha Var

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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