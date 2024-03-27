Kuruluş Osman dizisinde Holofira Hatun karakterini Ecem Sena Bayır canlandırıyor
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dizinin 5. sezonuna dahil olan Holofira Nilüfer Hatun karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Ecem Sena Bayır'ın hayatı, daha önce oynadığı diziler araştırılıyor. İşte, detaylar...
Kuruluş Osman Holofira karakterini canlandıran Ecem Sena Bayır'ın hayatına dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.
ECEM SENA BAYIR KİMDİR?
11 Nisan 1996 yılında İstanbul Beyoğlu'nda doğan Ecem Sena Bayır, İstanbul Üniversitesi Dilbilimi Bölümünü tamamladı. BKM Mutfak ekibiyle sahneye çıkmaya başlayan oyuncu skeç yazarlığı da yapmaktadır. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Holofira Nilüfer Hatun karakterini canlandırıyor.
HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
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Destan
Kuruluş Osman