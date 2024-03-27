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Kuruluş Osman dizisinde Holofira Hatun karakterini Ecem Sena Bayır canlandırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kuruluş Osman dizisinde Holofira Hatun karakterini Ecem Sena Bayır canlandırıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dizinin 5. sezonuna dahil olan Holofira Nilüfer Hatun karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Ecem Sena Bayır'ın hayatı, daha önce oynadığı diziler araştırılıyor. İşte, detaylar...

Kuruluş Osman Holofira karakterini canlandıran Ecem Sena Bayır'ın hayatına dair merak edilenler haberimizde yer alıyor. 

ECEM SENA BAYIR KİMDİR?

11 Nisan 1996 yılında İstanbul Beyoğlu'nda doğan Ecem Sena Bayır, İstanbul Üniversitesi Dilbilimi Bölümünü tamamladı. BKM Mutfak ekibiyle sahneye çıkmaya başlayan oyuncu skeç yazarlığı da yapmaktadır. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Holofira Nilüfer Hatun karakterini canlandırıyor. Kuruluş Osman dizisinde Holofira Hatun karakterini Ecem Sena Bayır canlandırıyor - 1. Resim

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kardeşlerim

Destan

Kuruluş Osman

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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