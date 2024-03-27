Anne olmak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'a veda ediyor

ATV’nin ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman’da Malhun Hatun rolünü üstlenen Yıldız Çağrı Atiksoy, şimdilerde 7 aylık hamile. Gebeliğinin son haftalarında çabuk yorulmaya başlayan oyuncu, çok yakında diziye veda edecek.

Kuruluş Osman dizisinin başarılı oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’un yaklaşan doğumu nedeniyle setlere ara vereceği öğrenildi.

‘Savaşçı’ dizisinde rol aldıkları dönemde tanışan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleri devam eden çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi geldi.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ikiliden Yıldız Çağrı Atiksoy, eşiyle pozlar vererek hamile olduğunu duyurmuştu. Daha sonra ise “Kız bebeğimiz geliyor. Allah’ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun” notuyla bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı.

İKİ HAFTA İÇİNDE AYRILACAK

Şimdilerde 7 aylık hamile olan ve Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun’u canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy’un diziden ayrılacağı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; meslektaşı Berk Oktay’la mutlu giden evliliğiyle örnek gösterilen Atiksoy, hamileliğinin son haftaları yaklaştıkça ağırlaşmaya ve çabuk yorulmaya başladı. Güzel oyuncu bu nedenle diziye bir iki hafta içinde veda etmeye hazırlanıyor.

BEBEĞİN İSMİ BELLİ DEĞİL

Yakında “bebeğe merhaba partisi” yapacak olan Yıldız ÇağrıAtiksoy’un Berk Oktay’la kızlarına koyacakları isim konusunda henüz net bir karar vermedikleri öğrenildi.