Yaban Çiçekleri dizisinde Ali karakterini Emirhan Dönmez canlandırıyor

Yaban Çiçekleri dizisinde Kılıç'ın kardeşi Ali kim, gerçek adı araştırılıyor. Emirhan Dönmez'in hayatı ve biyografisine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

Dizinin genç oyuncularından olan Emirhan Dönmez Yaban Çiçekleri dizisinde Ali karakterini canlandırıyor. Emirhan Dönmez'in hayatı, biyografisi ve daha önce yer aldığı diziler merak ediliyor.

EMİRHAN DÖNMEZ KİMDİR?

Emirhan Dönmez, 2002 yılında İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimine Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde devam etmektedir. İlk kamera önü deneyimini 2022 yılında Kara Tahta dizisindeki Kartal rolüyle yaşadı. Ardından 2023 yılında Ego/Erkeğe Güven Olmaz dizisinde oynadı. Son olarak Yaban Çiçekleri dizisinde Akın Akınözü'nün canlandırdığı Kılıç karakterinin kardeşi Ali'yi canlandırıyor.

KAÇ YAŞINDA?

2002 doğumlu oyuncu 22 yaşındadır.