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Haberler > Haberler > Yaban Çiçekleri Behice karakterini Bige Önal canlandırıyor

Yaban Çiçekleri Behice karakterini Bige Önal canlandırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yaban Çiçekleri Behice karakterini Bige Önal canlandırıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaban Çiçekleri Behice'yi kim canlandırıyor araştırılıyor. Behice'yi canlandıran Bige Önal'ın hayatı ve daha önce oynadığı diziler merak ediliyor. İşte, detaylar...

Avukat bir karakter olan Behice'yi canlandıran 34 yaşındaki Bige Önal'ın hayatı, biyografisi ve daha önce oynadığı dizilere dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

BİGE ÖNAL KİMDİR?

1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğan Bige Önal, Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal ile eski manken Mine Baysan'ın kızıdır. Saint Benoit Fransız lisesini tamamladıktan sonra lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünde tamamladı. Ekran önü macerasına 2007 yılında Kısmetim Otel dizisiyle başladı. Yaban Çiçekleri Behice karakterini Bige Önal canlandırıyor - 1. Resim

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2007 Kısmetim Otel

2010 Elde Var Hayat

2011-2012 Muhteşem Yüzyıl

2014 Yasak 

2014 Benim Adım Gültepe

2015 Maral: En Güzel Hikayem

2016 Bodrum Masalı

2018 Tehlikeli Karım

2018 Bozkır

2020 Hakan: Muhafız

2020 Bir Başkadır

2020-2021 Sen Çal Kapımı

2021 Yeşilçam

2024 Yaban Çiçekleri 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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