Yaban Çiçekleri Behice karakterini Bige Önal canlandırıyor
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Yaban Çiçekleri Behice'yi kim canlandırıyor araştırılıyor. Behice'yi canlandıran Bige Önal'ın hayatı ve daha önce oynadığı diziler merak ediliyor. İşte, detaylar...
Avukat bir karakter olan Behice'yi canlandıran 34 yaşındaki Bige Önal'ın hayatı, biyografisi ve daha önce oynadığı dizilere dair detaylar haberimizde yer alıyor.
BİGE ÖNAL KİMDİR?
1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğan Bige Önal, Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal ile eski manken Mine Baysan'ın kızıdır. Saint Benoit Fransız lisesini tamamladıktan sonra lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünde tamamladı. Ekran önü macerasına 2007 yılında Kısmetim Otel dizisiyle başladı.
HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2007 Kısmetim Otel
2010 Elde Var Hayat
2011-2012 Muhteşem Yüzyıl
2014 Yasak
2014 Benim Adım Gültepe
2015 Maral: En Güzel Hikayem
2016 Bodrum Masalı
2018 Tehlikeli Karım
2018 Bozkır
2020 Hakan: Muhafız
2020 Bir Başkadır
2020-2021 Sen Çal Kapımı
2021 Yeşilçam
2024 Yaban Çiçekleri