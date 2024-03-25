Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Yaban Çiçekleri Kenan kim, gerçek adı ne? Halil Babür kimdir?

Yaban Çiçekleri Kenan kim, gerçek adı ne? Halil Babür kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yaban Çiçekleri Kenan kim, gerçek adı ne? Halil Babür kimdir?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaban Çiçekleri dizisinde Kenan karakterini Halil Babür canlandırıyor. | Ela'nın abisi Kenan karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Halil Babür'ün hayatı ve biyografisine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

Ekran macerasına yeni başlayan Yaban Çiçekleri dizisinde Kenan karakterini canlandıran Halil Babür'ün hayatı, biyografisi ve daha önce oynadığı dizilere dair detaylar merak ediliyor. 

YABAN ÇİÇEKLERİ KENAN KİM, GERÇEK ADI NE?

Kenan karakterini Halil Babür canlandırıyor. 

HALİL BABÜR KİMDİR?

26 Haziran 1987 tarihinde Bitlis'te doğan Halil Babür, 2014 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamladı. 2011 yılında Show TV'de yayınlanmaya başlayan Pis Yedili dizisindeki "Trafo" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. 2017 yılında 24. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Umut Vadeden Oyuncu Ödülü'nü aldı. Aynı zamanda oyun yazarı olan Babür, 11'e 11, Kasap, He-Go ve İçimdeki Yangın oyunlarını kaleme aldı. Son olarak 2021 yılında Son Yaz dizisindeki Soner karakterini canlandırdı. Yaban Çiçekleri Kenan kim, gerçek adı ne? Halil Babür kimdir? - 1. Resim

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2008 Yaprak Dökümü

2008 Doktorlar

2009-2010 Melekler Korusun

2010 Ömre Bedel

2010 Ezel

2011 Tövbeler Tövbesi

2011-2014 Pis Yedili

2014 Karadayı

2017-2019 Çukur

2021 Son Yaz

2022 Kulüp

2023 Şanzelize Düğün Salonu

2024 Yaban Çiçekleri

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yerel seçimde baraj var mı? 31 Mart 2024 yerel seçimde baraj yüzde 7 mi yüzde 10 mu? - HaberlerYerel seçimde baraj var mı? 31 Mart 2024 yerel seçimde baraj yüzde 7 mi yüzde 10 mu?Ramazan davulcusu maaş alıyor mu? - HaberlerRamazan davulcusu maaş alıyor mu?Kızıl Goncalar dizisinde Seçkin'i 47 yaşındaki oyuncu Tuğrul Tülek canlandırıyor - HaberlerKızıl Goncalar dizisinde Seçkin'i 47 yaşındaki oyuncu Tuğrul Tülek canlandırıyorSeçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? 31 Mart 2024 yerel seçimde seçim kağıdı olmadan oy kullanılır mı? - HaberlerSeçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? 31 Mart 2024 yerel seçimde seçim kağıdı olmadan oy kullanılır mı?İlk fotoğraf ne zaman ve kim tarafından çekilmiştir? - Haberlerİlk fotoğraf ne zaman ve kim tarafından çekilmiştir?Vergi uzmanı, Milyoner'de 5 milyonluk soruyu bilen Berk Göktaş'ın eline geçecek net tutarı açıkladı - HaberlerVergi uzmanı, Milyoner'de 5 milyonluk soruyu bilen Berk Göktaş'ın eline geçecek net tutarı açıkladıYeni evlenenler kimliğini değiştirmeden oy kullanabilecek mi? - HaberlerYeni evlenenler kimliğini değiştirmeden oy kullanabilecek mi?Önce hangi oylar sayılacak? Oylar saat kaçta sayılmaya başlayacak? - HaberlerÖnce hangi oylar sayılacak? Oylar saat kaçta sayılmaya başlayacak?Yerel seçimde 50+1 şartı var mı? 31 Mart 2024 seçimlerinde belediye başkanı olmak için yüzde 50+1 oy olmak şart mı? - HaberlerYerel seçimde 50+1 şartı var mı? 31 Mart 2024 seçimlerinde belediye başkanı olmak için yüzde 50+1 oy olmak şart mı?Yapa zeka uygulaması Google Gemini 1.5 Pro ücretsiz açıldı! Nasıl kullanılır? - HaberlerYapa zeka uygulaması Google Gemini 1.5 Pro ücretsiz açıldı! Nasıl kullanılır?
Sonraki Haber Yükleniyor...