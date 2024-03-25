Yaban Çiçekleri Kenan kim, gerçek adı ne? Halil Babür kimdir?
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Yaban Çiçekleri dizisinde Kenan karakterini Halil Babür canlandırıyor. | Ela'nın abisi Kenan karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Halil Babür'ün hayatı ve biyografisine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...
Ekran macerasına yeni başlayan Yaban Çiçekleri dizisinde Kenan karakterini canlandıran Halil Babür'ün hayatı, biyografisi ve daha önce oynadığı dizilere dair detaylar merak ediliyor.
YABAN ÇİÇEKLERİ KENAN KİM, GERÇEK ADI NE?
Kenan karakterini Halil Babür canlandırıyor.
HALİL BABÜR KİMDİR?
26 Haziran 1987 tarihinde Bitlis'te doğan Halil Babür, 2014 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamladı. 2011 yılında Show TV'de yayınlanmaya başlayan Pis Yedili dizisindeki "Trafo" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. 2017 yılında 24. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Umut Vadeden Oyuncu Ödülü'nü aldı. Aynı zamanda oyun yazarı olan Babür, 11'e 11, Kasap, He-Go ve İçimdeki Yangın oyunlarını kaleme aldı. Son olarak 2021 yılında Son Yaz dizisindeki Soner karakterini canlandırdı.
HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2008 Yaprak Dökümü
2008 Doktorlar
2009-2010 Melekler Korusun
2010 Ömre Bedel
2010 Ezel
2011 Tövbeler Tövbesi
2011-2014 Pis Yedili
2014 Karadayı
2017-2019 Çukur
2021 Son Yaz
2022 Kulüp
2023 Şanzelize Düğün Salonu
2024 Yaban Çiçekleri