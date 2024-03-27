Kuruluş Osman Malhan Hatun diziden ayrılıyor mu?

Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy diziden ayrılmaya hazırlanıyor. Malhun Hatun diziden ayrılıyor mu, neden araştırılıyor. İşte, detaylar...

Hamileliğinin sonlarına yaklaşan Yıldız Çağrı Atiksoy'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı araştırılıyor. Başrolü Burak Özçivit'le paylaştığı Kuruluş Osman dizisinden Malhun Hatun ayrılıyor mu sorusunun cevabı merak ediliyor.

MALHUN HATUN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

7 aylık hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile evliliklerinden bir kız bebek bekliyor. Hamiliğinin sonlarına yaklaşan ünlü oyuncunun gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye bir iki hafta içinde veda edeceği öğrenildi.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİM?

Burak Özçivit

Yıldız Çağrı Atiksoy

Özge Törer

Emre Bey

Yusuf Gökhan Atalay

Çağrı Şensoy

Yiğit Uçan

Berk Eçer

Emre Dinler

Ömer Faruk Aran

Leya Kırşan

Taner Rumeli

Belgin Şimşek

Begüm Çağla Taşkın

Fatih Ayhan

Şehip Taşpınar

Yulduz Radjabova

Tezhan Tezcan