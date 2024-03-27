Kuruluş Osman Malhan Hatun diziden ayrılıyor mu?
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Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy diziden ayrılmaya hazırlanıyor. Malhun Hatun diziden ayrılıyor mu, neden araştırılıyor. İşte, detaylar...
Hamileliğinin sonlarına yaklaşan Yıldız Çağrı Atiksoy'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı araştırılıyor. Başrolü Burak Özçivit'le paylaştığı Kuruluş Osman dizisinden Malhun Hatun ayrılıyor mu sorusunun cevabı merak ediliyor.
MALHUN HATUN DİZİDEN AYRILIYOR MU?
7 aylık hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile evliliklerinden bir kız bebek bekliyor. Hamiliğinin sonlarına yaklaşan ünlü oyuncunun gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye bir iki hafta içinde veda edeceği öğrenildi.
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİM?
Burak Özçivit
Yıldız Çağrı Atiksoy
Özge Törer
Emre Bey
Yusuf Gökhan Atalay
Çağrı Şensoy
Yiğit Uçan
Berk Eçer
Emre Dinler
Ömer Faruk Aran
Leya Kırşan
Taner Rumeli
Belgin Şimşek
Begüm Çağla Taşkın
Fatih Ayhan
Şehip Taşpınar
Yulduz Radjabova
Tezhan Tezcan