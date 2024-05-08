Kuruluş Osman’da oynayan Saruhan Hünel kalp ameliyatı oldu

ATV ekranlarında yayınlanan dizide Alişar Bey rolünü oynayan başarılı oyuncunun operasyon geçirmesinin ardından sevenleri sağlık durumunu araştırırken ne ameliyatı oldu sorusuna cevap aradı.

Sevilen oyuncular arasında yer alan Saruhan Hünel'in operasyon geçirmesiyle beraber sevenleri hasta mı, neyi var gibi sorulara cevap aramaya başladı.

Kuruluş Osman dizisinde Alişar Bey rolünü üstlenen isim, bir süredir kalp rahatsızlığı yaşıyordu. Hünel, Sultangazi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde kalp ameliyatı geçirdi.

Aslı Hünel sevenlerine kötü haberi şöyle verdi:

"Canım ağabeyim Saruhan Hünel bir süredir kalple ilgili sıkıntı yaşıyordu. Bu sabah kalp ameliyatına alındı. Sevenlerimiz dua ederse mutlu oluruz. Yer gök dua, iyi olacaksın Allah'ın izniyle"

Operasyonun bitmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile oyuncunun sağlık durumuna dair bilgileri verirken şu notu düştü:

"Bugün yoğun bakımda kalacak. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Operasyonun başarılı geçtiğimiz öğrendik"