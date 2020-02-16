Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor ilk eleme adayı kim oldu, Survivor dokunulmazlık kim aldı, Survivor 2020 ilk elenen yarışmacı kim gibi konular sezonun ilk bölümü ile ekranlara gelen Survivor 2020 ile ilgili en çok merak edilenlerden oluyor. Survivor'ın ilk bölümünde ünlüler ve gönüllüler baraka ve dokunulmazlık oyununu oynandı. İşte Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU? DOKUNULMAZLIK KAZANAN TAKIM...

Survivor 2020 dokunulmazlık oyunu programın ilk bölümünde gerçekleşti. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasındaki çekişmeli mücadele izleyicilere keyifli dakikalar yaşatırken dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve barakanın sahibi olan takım kırmızı takım yani ünlüler oldu. Bunun üzerine gerçekleşen ada konseyinde eleme adayı belirlendi.

Survivor 2020'de ilk eleme konseyinde 4 Evrim ve 5 Fatma ismi çıktı. Survivor 2020 ilk eleme adayı Fatma Günaydın oldu.

Survivor gönüllüler takımında; Yasin Obuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Burak Yurdugör yer alıyor.

Survivor Ceyhun kızı Tanyel'in hikayesini anlattı, izleyenler gözyaşlarına boğuldu Survivor 2020, ilk bölümüyle ekranlara geldi. Gönüllüler takımında yer alan Ceyhun Uzun, anlattıklarıyla izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Survivor Ceyhun, kızını kanserden kaybettiğini anlatarak, "2016’nın başında kızımızı kaybettik, dünyamız yıkıldı" dedi.