Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kapan-1" operasyonları kapsamında Bagok kırsalında Şafak-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Arıkan özel birlik operasyonu icra edildi. Operasyonda terör örgütü PKK’ya ait olduğu belirlenen sığınaklarda arama faaliyeti yapıldı. Ekipler tarafından zeminden yaklaşık 35-40 metre derinlikte üç metre genişliğinde, beş odalı bir sığınak bulundu. Sığınağın içerisinde iki adet yirmişer kiloluk amonyum nitrat patlayıcı madde, beş adet büyük tüp, bir adet el dürbünü ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca iki adet el yapımı patlayıcı, bomba yapımında kullanılan kablo, pil ve anahtar düzeneği bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alındı. Diğer malzeme ve sığınak ise patlatılarak kullanılamaz hâle getirildi.