Ahu Tuğba 8 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımda durumu ise stabil

Ahu Tuğba öldü mü, sorusu hız kazandı. Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazası sonrası kaburgaları kırılan ve ameliyata alınan Ahu Tuğba'nın sağlık durumu nasıl, yaşıyor mu? Detaylar haberimizde...

Ahu Tuğba'nın ameliyat sonrası durumu merak konusu oldu. Amerika'da yaşayan Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba Ahu Tuğba öldü mü, durumu nasıl? İşte ayrıntılar.

Kızıyla birlikte Amerika'da yaşayan Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, Los Angeles'ta trafik kazası geçirdi.

AHU TUĞBA İYİLEŞTİ Mİ?

Los Angeles'ta Katolik Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba'nın kaburgaları kırıldı ve ameliyatı 8 saatten fazla sürdü.

Ahu Tuğba'nın ameliyat sonrası durumunun stabil olduğu açıklandı.

Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Ahu Tuğba, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde, Miami'de kızıyla beraber yaşıyordu.

ARABADA ÖFKELENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Ahu Tuğba'nın geçirdiği kaza ile ilgili ortaya ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Yeşilçam oyuncusunun yaptığı bir telefon görüşmesi ardından kaza geçirdiği iddia edildi

Ortaya atılan iddiaya göre Ahu Tuğba Türkiye'den gelen bir telefon görüşmesi sonucu öfkeyle direksiyon başına geçti.

Telefonda aldığı haberin ise evinin yıkılıp, yerine yol yapılacağı olduğu iddia edildi.