Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul final tek parça izle, Zalim İstanbul 39. bölüm full izle, Zalim İstanbul final bölümü tek parça, Zalim İst son bölüm izle! Kanal D ekranlarının sevilen dizisi final bölümü ile 22 Haziran akşamı ekranlara geliyor! Genç oyuncu kadrosu ve deneyimli isimlerin bir arada olduğu dizi sosyal medyada çok konuşulmuş, pazartesi akşamlarına damga vurmuştu. Koronavirüs salgını sonrası final kararı alan dizi, 22 Haziran akşamı final bölümü ile veda ediyor. Zalim İstanbul final bölümünde neler olacak? Zalim İstanbul 39. bölüm full tek parça izle, Zalim İstanbul final son bölüm kanald, Zalim İst son bölüm tekrar izle gibi konulara dair merak edilenler haberimizde sizlerle...

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ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zalim İstanbul'da bu akşam hem anne hem babasını kaybeden Cenk radikal bir karar alıyor. Cenk'in bu kararının ardından Nedim ile vedalaşma anı köşkte duygusal anların yaşanmasına neden oluyor. Nedim, Cenk'e onun hasta olduğunu öğrendiğini ve eğer bir olursak bütün zorlukların üstesinden geliriz mesajı verse de Cenk var olan tek şansını oğlu ile seyahate çıkarak değerlendirmek istiyor.

Nedim'in tüm ısrarlarına rağmen beklenen Cenk oğlu ile beraber seyahate çıkıyor. Seher, Ceren'in ölümünden annesini sorumlu tutarken gizli bir gerçek daha ortaya çıkıyor