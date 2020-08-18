Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masterşef Furkan kimdir, MasterChef Furkan Yalçın Nereli, kaç yaşında? Şeflerin çıkışlarıyla geçen sezon yarışmacılarından Mustafa'ya benzettiği Furkan Yalçın bu sebeple yeni sezonda izleyicinin oldukça ilgisini çeken isimlerinden biri oldu. Öyle ki sık sık Masterşef Furkan kimdir, MasterChef Furkan Yalçın Nereli, kaç yaşında? gibi sorular aratılıyor. Peki Masterşef Furkan kimdir, MasterChef Furkan Yalçın Nereli, kaç yaşında? İşte Masterşef Furkan kimdir, MasterChef Furkan Yalçın Nereli, kaç yaşında? gibi sorularınız için hazırladığımız haberimiz tüm detaylarıyla huzurunuzda...

FURKAN YALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef 2020 seçmelerine katılan Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktardı ve okulda bu konuda eğitimi aldığını söyledi.

2019 elemelerine katılan ve başarısız olan MasterChef Furkan bu yıl final turuna kalmayı başarmıştı. Mehmet Şef ve Somer Şef ilk turda evet oyu verdiler.

Furkan Yalçın final turunda da başarı sağlayarak ilk 16 yarışmacı arasında yerini aldı.