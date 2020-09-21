Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan’ın sinsi oyununa tepki gösteren Azerbaycan İslahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı “Son zamanlarda Ermenistan, Lübnan da dahil olmak üzere birçok ülkeden teröristleri işgal altındaki Azerbaycan topraklarına Ermeni aileleri adı altında yerleştirmeye başladı. Lübnan'dan Karabağ'a getirilen Ermeniler, Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı nefret ruhunda yetişmişler. Ermenistan, muhtemel bir savaşta bu militanları Azerbaycan'a karşı kullanmayı planlıyor. Ermenistan bölge ile hiçbir ilişkisi olmayanları yasadışı yollarla Karabağ topraklarına yerleştiriyor. 30 yıldır zorla kendi topraklarından çıkarılmış Azerbaycanlılar ise evlerinegeri dönmesini engelliyor" diye konuştu.

Şahbazlı "AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları ve grubun üye devletleri, aynı zamanda uluslararası kamuoyu bu provakasyonlara karşı çıkmalı ve adaletli bir duruş sergilemelidir" çağrısın yaptı.