Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye'de büyük final için geri sayım başladı. Son 3 yarışmacı kaldı. 3 kişiden biri MasterChef Türkiye'nin şampiyonu olacak . Master Şef finale az süre kala herkes Master Şef büyük ödül ne kadar, kim ne kadar alacak soruları akıllara gelmeye başladı. İşte Masterchef büyük ödül miktarı nedir? Peki, MasterChef'te büyük ödül ne kadar? 2021 Master Şef'te şampiyon ödül ne kadar? Birincisi ne kadar para kazanacak? İşte tüm detaylar....

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL NE OLACAK? BİRİNCİSİ NE KADAR PARA KAZANACAK? ŞAMPİYON ÖDÜLÜ NE?

MasterChef Türkiye 2021 için birinci olan kişiye verilecek ödül henüz belirlenmedi. Yarışmada 2018 yılında para ödülü verilmiş 2019'da son model bir otomobil ödül olarak belirlenmişti. Şampiyon olan yarışmacıya bir de kupa veriliyor. 2020 yılı için belirlenen ödül belli olduğunda haberimizden ulaşabileceksiniz.

MASTERCHEF 2020 ÖDÜLÜ NE?

2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birinci olacak kişiye verilecek hediye netleşmedi. Geçtiğimiz 2018 yılında MasterChef şampiyonana 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019'da ise son model bir otomobil ödülü vardı. Ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE BİRİNCİLERİ

2019 yılının Masterchef Türkiye birincisi Cemre Uyanık olmuştu. 2018 yılı Masterchef birincisi Uğur Kardaş olmuş ve 100 bin lira para ödülü almıştı.

MASTERCHEF 2020 FİNALİNE KALAN İSİMLER

Masterchef Türkiye'nin son 4 ismi arasına ismini yazdıran ilk isim Emir Elidemir oldu. Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Özgül Coşar, Eray Aksungur son 5'e kalan isimlerdi. 20 Aralık eleme gecesinde bu isimler arasından biri daha veda edecek ve Masterchef Türkiye'nin son 4'lüsü ortaya çıkacak.Masterchef Türkiye'de önce çeyrek final ardından yarı final son olarak da final oynanacak. Geçen yıl Cemre Uyanık ve Alican Ulusoy arasında final oynanmıştı. 2018 yılında ise finalin ismi Kerem ve Uğur olmuş şampiyonluğu kazanan Uğur Kardaşlar olmuştu.