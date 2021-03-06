Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup K., 33 DZ 292 plakalı otomobiliyle yolda giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Yakup K.’yı ve yanında bulunan Fatih K.’yı otomobilden çıkararak ambulansa bindirdi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken araç kullanılamaz hale geldi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.