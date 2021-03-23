Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin'de resmi temaslarını sürdürüyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile dün toplantıda bir araya gelen Lavrov, görüşmenin ikinci gününde Çinli mevkidaşı ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya ve Çin arasında 20 yıl önce imzalanan Çin-Rusya Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasını hatırlatarak, “Bu yıl bizim için çok önemli bir yıl. Rusya-Çin Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının 20’nci yılı. Bu anlaşma sayesinde 20 yıldır Rusya ile Çin arasında sağlıklı ve sürdürülebilir politika oluştu. Bu anlaşmanın otomatik olarak uzaması konusunda mutabık kaldık ve anlaşmanın yeni döneme uyum sağlanması için detaylandırmalıyız. Bu anlaşmanın yeni anlaşmalara ulaşmamıza ve ilişkilerin gelişmesine yeni bir ivme kazandırmamıza kesinlikle yardımcı olacağını düşünüyorum” dedi.

Batılı ülkelerin Çin’in, Doğu Türkistan’da asimilasyon uyguladığını savunmasıyla Çin’e karşı yaptırımlar uygulanmasını eleştiren Wang Yi, “Bir avuç batılı güç uluslararası arenada Çin ve Rusya’ya karşı suçlamalarda bulunuyor. Ancak bunun yalan ve bir bahane olduğunu biliyorlar ve buna rağmen müdahale etmeye çalışıyorlar. Bizim uluslararası hukuku uygulama kararlılığımız değişmedi. Bu girişimler Çin'in ileriye doğru adımlarını engelleyemez ve tarihsel eğilimi değiştiremez” ifadelerini kullandı.

“Avrupa Birliği ile örgüt olarak bir ilişkimiz yok”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilere değinerek, “Bir örgüt olarak AB ile ilişkilerimiz yok. Bu ilişkilerin tüm altyapısı Brüksel’in tek taraflı kararları yüzünden yok edildi. Avrupa hala en büyük komşuları ile anormalliği ortadan kaldırmak istiyorsa biz de eşitlik temelinde hazır olacağız" diye konuştu.

Lavrov, "Ülkemiz coğrafi olarak Avrasya kıtasının geniş bir alanı üzerinde yer almaktadır. Çin ve iyi bir komşumuz var ve Avrupa Birliği de bizim komşumuz. Biz her zaman bölgesel aktörlerle ilişkilerimizi ilerletme niyetindeyiz. Batı cephesinde bir değişiklik olmasa da Doğu’da çok yoğun bir gündemimiz var ve bu giderek zenginleşiyor” dedi.

Korona virüs salgını döneminde Çin ve Rusya’nın birlikte yaptığı ortak çalışmalara da değinen Lavrov, Batılı ülkelerin kendilerinin geliştirdiği aşılar konusundaki olumsuz politikaları eleştirdi. Lavrov, “Batılılar, Rusya ve Çin'i sözde aşı diplomasisi alanında bir tür maceraperest olarak göstermeye çalışıyor. Bu kesinlikle doğru değil. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün aşı üretim ve dağıtımı konusunda tüm ülkelerin jeopolitik amaç ve ticari yaklaşımlar üzerinden değil, hayat kurtarma düşüncesi ile hareket etmesi gerektiğini ifade eden sözlerini hatırlatmak istiyorum. Batılı partnerlerimiz de dahil olmak üzere bunu herkes aklında bulundurmalı” ifadelerini kullandı.