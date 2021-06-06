Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Gümeli beldesi Tütek Sokak üzerindeki bir evde ikamet ettiği öğrenilen öğrenilen Şehriye B. (45), sabah saatlerinde bahçesinden evine döndü. Genç kadından daha sonra uzun bir süre haber alınamadı. Durumundan şüphelenen kızı annesini aramaya çıktı.



Cesedini kızı buldu

Genç kız annesini tavana asılı halde buldu. Panik içinde durumu aile fertlerine bildirdi, olay yerine gelen yakınları ise zaman kaybetmeden yetkilileri aradı. Tüm bu çabalar boşaydı, ekipler genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Geride 3 çocuk bıraktı

3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Şehriye B.'nin 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilirken cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Cinayet mi, intihar mı? 4 çocuk babası ölü bulundu Silah seslerinin duyulmasının ardından yakınları tarafından evine gidilen adam, başından vurulmuş halde ölü bulundu.



İntihar etmeden önce kayınbiraderini öldürdü Elim olay Tekirdağ'da meydana geldi. Karısı ile arasının bozulduğu öğrenilen 2 çocuk babası adam intihar etmeden önce durumdan sorumlu tuttuğu kayınbiraderini öldürdü.