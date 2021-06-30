Vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle tedbirlerin bir çoğunun kaldırılmasının pandeminin bittiği anlamına gelmediğini söyleyen Emirhan Özhan, gençlerin yoğun olarak bulunduğu sosyal medya üzerinden uyarılarda bulundu. Tedbirlerin bir çoğunun 1 temmuz itibariyle kaldırıldığına dikkat çeken Emirhan Özhan, Pandemi kurallarına harfiyet uyulması gerektiğine vurgu yaptı. Maske, mesfa ve temizlik kurallarının asla ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Özhan “ Tedbirlerin kaldırılması tamamen eskiye dönüyoruz anlamına gelmiyor. Vaka sayılarındaki düşüş sevindirici fakat pandemi kurallarına aynen uyulmaya devam edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.
Sosyal medya fenomeni Emirhan Özhan'dan gençlere uyarı
30.06.2021 - 10:47 | Son Güncelleme: 30.06.2021 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de vaka sayılarındaki düşüş sonrası 1 Temmuz itibariyle yasakların bir çoğu kalkıyor. Pandemi nedeniyle alınan tedbirlerden bir çoğu kaldırılırken sosyal medya alanında etkin isimlerden Emirhan Özhan gençlere uyarılarda bulundu.
Etiketler : Emirhan Özhan,
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