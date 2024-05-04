Türk futbolunda sular durulmuyor! Vanspor FK, Bursaspor maçında sahadan çekildi zehir zemberek bir açıklama geldi
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 38. hafta mücadelesinde şampiyonluğa oynayan Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi. Sonrasında da zehir zemberek bir açıklama yaptı. İşte tüm yaşananlar ve detayları...
2. Lig'de Vanspor, Serikspor- Esenler Erokspor maçında ev sahibi ekibin U19 takımıyla çıkmasını Bursaspor maçının ilk 1 dakikasında hareketsiz kalarak protesto etti ve sonrasında maçın 22. dakikasında sahadan çekildi.
ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA
Ligde lider Esenler Erokspor'u takibini sürdüren Vanspor, Serik Belediyespor'un Esenler Erokspor karşılaşmasına U-19 takımı ile çıkmasını protesto ederek maç başladıktan sonra 1 dakika boyunca hareketsiz olarak sahada kaldı. Bu esnada Bursasporlu futbolcular kendi yarı alanında top çevirdi.
Ardından Vanspor, 22.dakikada takımı sahadan çekti.
Kulüpten yapılan açıklamada "Takımımız futbolda yapılan 'kahp*liklerden' dolayı müsabakadan şerefiyle çekildi!" ifadelerine yer verildi.