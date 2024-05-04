Türk futbolunda sular durulmuyor! Vanspor FK, Bursaspor maçında sahadan çekildi zehir zemberek bir açıklama geldi

Düzenleyen: Songül Soysal 4 Mayıs 2024 16:18 - Güncelleme: 4 Mayıs 2024 16:19 - Güncelleme:

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 38. hafta mücadelesinde şampiyonluğa oynayan Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi. Sonrasında da zehir zemberek bir açıklama yaptı. İşte tüm yaşananlar ve detayları...