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Türk futbolunda sular durulmuyor! Vanspor FK, Bursaspor maçında sahadan çekildi zehir zemberek bir açıklama geldi

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Türk futbolunda sular durulmuyor! Vanspor FK, Bursaspor maçında sahadan çekildi zehir zemberek bir açıklama geldi

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup 38. hafta mücadelesinde şampiyonluğa oynayan Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi. Sonrasında da zehir zemberek bir açıklama yaptı. İşte tüm yaşananlar ve detayları...

2. Lig'de Vanspor, Serikspor- Esenler Erokspor maçında ev sahibi ekibin U19 takımıyla çıkmasını Bursaspor maçının ilk 1 dakikasında hareketsiz kalarak protesto etti ve sonrasında maçın 22. dakikasında sahadan çekildi.

Türk futbolunda sular durulmuyor! Vanspor FK, Bursaspor maçında sahadan çekildi zehir zemberek bir açıklama geldi - 1. Resim

ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA 

Ligde lider  Esenler Erokspor'u takibini sürdüren Vanspor, Serik Belediyespor'un Esenler Erokspor karşılaşmasına U-19 takımı ile çıkmasını protesto ederek maç başladıktan sonra 1 dakika boyunca hareketsiz olarak sahada kaldı. Bu esnada Bursasporlu futbolcular kendi yarı alanında top çevirdi.

Ardından Vanspor, 22.dakikada takımı sahadan çekti. 

Türk futbolunda sular durulmuyor! Vanspor FK, Bursaspor maçında sahadan çekildi zehir zemberek bir açıklama geldi - 2. Resim

Kulüpten yapılan açıklamada "Takımımız futbolda yapılan 'kahp*liklerden' dolayı müsabakadan şerefiyle çekildi!" ifadelerine yer verildi. 

Karşılaşmalar öncesi iki takım arasındaki puan durumu;

Türk futbolunda sular durulmuyor! Vanspor FK, Bursaspor maçında sahadan çekildi zehir zemberek bir açıklama geldi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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