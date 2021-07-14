Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir otobüsta patlama oldu. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si asker, 4'ü yabancı uyruklu 10 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 39 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

ÖLENLERİN 6'SI ÇİNLİ

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Yukarı Kohistan bölgesinde inşaatı devam eden bir baraja işçi taşıyan otobüsün patlaması sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılar Pattan İlçe Merkez Hastanesi’ne (DHQ) kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerden 6’sının Çin uyruklu, 2’sinin ise paramiliter güvenlik görevlisi olduğu belirlendi.

1 ÇİNLİ MÜHENDİS VE 1 ASKER KAYIP



Patlamanın ardından 1 Çinli mühendis ve 1 askerin kayıp olduğu bildirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı aktarıldı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, bombalı saldırı olduğundan şüphelenildiği öğrenildi.

Pakistan'da patlama: 2 ölü, 17 yaralı Pakistan'da bir evde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. Patlama sonucu binada ağır hasar oluşurken, binanın dışında bulunan araçlar da zarar gördü.

Pakistan'dan Hindistan açıklaması: Barış girişimlerine karşılık vermiyorlar Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Başbakan İmran Han’ın Hindistan ile barış girişimlerine Yeni Delhi’nin karşılık vermediğini söyledi.