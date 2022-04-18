Türkiye Gazetesi

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı. Bölgedeki bazı tarım arazileri su altında kaldı, limandaki tekneler yan yattı.

BALIKÇI BARINAĞI YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kıyıköy beldesine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki baraj, tam doluluğu nedeniyle dolu savaktan kontrolsüz olarak dere yatağına akmaya başladı. Dere yatağından taşan sular tarım alanlarına yayıldı. Limana ulaşan taşkın nedeniyle Balıkçı Barınağı yolu ulaşıma kapandı.

Taşkın sonrası limandaki tekneler yan yattı.

Taşkın nedeniyle limandaki çok sayıda tekne yan yattı, bazı iş yerleri zarar gördü. Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Kıyıköy Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Kırklareli Valisi Osman Bilgin bölgeye gelerek inceleme bulundu.

Balıkçı Erdinç Abay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Teknem burada bağlıydı ipleri kestim tekneyi kurtarmak için. Keserek açtım tekneyi buradan. İlk geldiğinde çok sert geldi, yoğundu." dedi.

Abay, iş makinası üzerinde Kıyıköy'e geçebildiklerini, çok korktuklarını dile getirdi.

İstanbul'a bereket yağdı! Geçen sene kuruyan barajlar yüzde yüz doldu Geçen sene kuruma noktasına gelen İstanbul barajları, bu sene yağışların da etkisiyle doluluk oranında rekor artış gösterdi. Megakentin su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında doluluk oranı yüzde yüz seviyesine yaklaştı.