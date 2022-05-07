Türkiye Gazetesi

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde akşam saat 22.00 sıralarında olay ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin O. (60) yakınları tarafından evinin 3. katındaki çatı çıkış boşluğunda asılı halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri Hüseyin O.'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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