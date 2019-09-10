Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Prof. Dr. Koçkar şunları söyledi: Daha önce ailesinden ayrılmamış bir genç hemen bir evi çekip çevirmekte zorlanabilir. Bu yüzden başlangıçta yurtta kalmayı tercih etmelerini öneririm. İlerleyen dönemde, okula ve şehre uyum sürecinde yol aldıktan sonra durumu yeniden değerlendirebilirler. Yurtta veya evde kalan öğrencilerin hayat tarzları ve olayları ele alış biçimleri farklı olabilir. Kimi genç derli toplu, kimi dağınık olabilir. Bazıları sessiz iken kimileri gürültücüdür. Ailesi dışındaki kişilerle bir arada yaşamaya çalışmak zorlayıcı olabilir. Gençler bu konularda yurt yetkililerinden ya da okullarındaki danışmanlardan, arkadaşlarından destek istemeli.