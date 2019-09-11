Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Gazetemizin dünkü nüshasında yayımladığımız “Armalı soygun” haberimiz büyük yankı uyandırdı. Gazetemizi telefon yağmuruna tutan veliler “Okullar forma için tek bir adres gösteriyor ve bizi alternatifsiz bırakıyor. Mağazalar da bunu fırsata çevirip formaları maliyetinin çok üstünde fiyata satıyor” diye dert yandı. Onlardan biri olan Zeynep Şeker “Biri lise, ikisi ortaokulda okuyan üç çocuk annesiyim. Ortaokula başlayan kızlarımın ikisinin tişört, pantolon, eşofman ve hırkası için 1.160 TL ödedim. Bunların kirleneceğini düşünürsek birer tane daha aldım. Oğlumun kıyafetlerine de 270 TL verdim. Onun için de ikinci bir takım alacağım. Şimdiden sadece armalı okul kıyafetleri 1.500 lirayı geçti. Aldığım ürünlerin kalitesi tartışılır” diye konuştu.

Armalı soygun! Okullardaki ‘serbest forma’ uygulamasının rant kapısına dönüşmesi velileri bezdirdi. 10 TL olan tişört 70 TL’ye satılıyor.

SIKI DENETİM GELMELİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, arma soygununa acilen bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Palandöken şöyle konuştu: Aslında serbest kıyafet değişikliğiyle eşitsizliğin ortadan kaldırılması hedefleniyordu. Çok cüzi bir fiyatla öğrencilerin okul kıyafetlerini alması düşünülüyordu. Ama maalesef hadise çok farklı bir noktaya gidiyor. Aileler tek bir adrese yönlendiriliyor. Piyasa değerinin üzerinde fiyatla okul kıyafetleri satılmaya başladı. Velilerin elini kolunu bağlayan ise kıyafetlerin armalı olması... Çaresiz kalıyorlar. Arma demek, fiyatın beşe katlanması demek... Buna acilen bir acilen getirilmeli. Sıkı denetimler yapılmalı.

YETERLİ BÜTÇE AYRILMADIĞI İÇİN...

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da “Okul kıyafeti harcamaları velilerimizin eğitim giderlerinde en yüksek kalemi oluşturuyor. Devlet, eğitim yatırımlarına kâfi miktarda bütçe ayırmıyor. Bu yüzden okul yöretimleri kıyafetlerle alakalı olarak mağazalarla anlaşarak kaynak oluşturuyor. Biz bu yüzden öğrencilerimizin serbest kıyafetle, özgürce okula gidebilme hakkını savunuyoruz” dedi.

“15 TL’'YE SATIYORLAR"

Formalara dikilen armalar nakış atölyelerine yaptırılıyor. Atölyeler bunu ortalama 50 kuruşa satıyor. Formaları imal eden şirketler, maliyetinin üstünde sattıkları formalara armayı dikip fiyatı katlıyor. İstanbul’da çalışan nakış ustası Sinan Tokgöz sistemin nasıl çalıştığını şöyle anlatıyor: Bize örnek bir arma getirilir. Ardından işe koyuluruz. Yaptığımız en uğraşıcı armanın maliyeti 1 lira. Ortalaması ise 50 kuruş. Ama formalar dikildiğinde fiyatlar birden katlanıyor. Okullar bizden 50 kuruşa aldıkları armaları kantinde 10-15 liraya satıyor.

FORMAYI YENİLEDİK

Velilerin en çok şikâyet ettiği hususlardan biri de üniformaların her sene değişmesi. Bazı okulların “Sizden gelen talep doğrultusunda formayı yeniledik” dediğini belirten veliler “Okula kaynak oluşturmak için her sene yeni üniforma almak mecburiyetinde kalıyoruz. Eski formalar rafa kalkıyor. Paramız çöpe gidiyor ­­­­” diyor.