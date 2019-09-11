Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da konuşan Bakan Ersoy “Üniversitelerden çok sayıda arkeoloji ve sanat tarihi mezunu oluyor ve 12 aylık program dâhilinde alınan kazı başkanlıklarına ilave minimum beş arkeolog ve iki sanat tarihçisi şartı getiriyoruz. Bu da ortalama 600-700 civarında arkeoloğun ve 200-300 civarında sanat tarihçisinin tamamı bu programa alındığı zaman istihdam edilmesi anlamına geliyor. Bu bağlamda 1 Ocak’a kadar 20 olan kazı başkanlığını minimum 60’a çıkarmayı planlıyoruz ama daha fazla dosya gelirse 60’la sınırlı kalmayıp onları da gündeme alacağız” dedi.