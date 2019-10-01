Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Programın eğitim dili yüzde 100 İngilizce olacak. ilk etapta 30 kişilik kontenjan açılacak. İş birliği protokolü imza töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle “İTÜ’nün yetiştirdiği lisansüstü öğrencilerimizin, üretecekleri tezlerle ve yeni üretim teknikleriyle sektörümüze katma değer sağlayacaklarına inancım tam” dedi. İTHiB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz “Tezli Teknik Tekstiller Yüksek Lisans Programı’yla gençlerimizin sektöre daha geniş bir perspektifle daha nitelikli bir şekilde başlamasını umut ediyoruz” dedi.