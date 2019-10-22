Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Rektör Özen şunları söyledi: Hacettepe Üniversitesinin dünya üniversiteleri arasında THE sıralamasına göre 501-600 bandına yükselmesi, diğer üç sıralamada ise 525, 527 ve 531’inci olması, ilk 500 dilimine en yakın devlet üniversitesi olduğunu ispatlamaktadır. Araştırma üniversitesi olmamız sebebiyle verilen ek kadrolarla, yurt dışındaki saygın merkezlerde doktorasını bitirmiş genç araştırmacıları Hacettepe’ye kazandırarak, bir anlamda tersine beyin göçü başlatıldı. Üniversitemizde öğretim üyesi başına düşen proje sayısı son iki senede iki katından fazla arttı. Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli ihtiyaçlarından biri olan doktoralı mezun sayısının artması hedefi doğrultusunda son iki senede 16 yeni lisansüstü eğitim programı açtık. Rektör Özen, Hacettepe’nin, bütün dünyada ve Türkiye’de son yıllarda çok önemli bir problem hâline gelen, makalelerin nitelikli bir hakem sürecinden geçmeden, belirli ücret karşılığında yayımlandığı, “yağmacı” veya “istismarcı” olarak adlandırılan dergilerdeki eserlerin akademik yükseltmelerde kullanılamayacağı kararını alan ilk devlet üniversitesi olduğunu bildirdi.