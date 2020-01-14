Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Saraç “Vakıf üniversitelerinde yemek ücretleri YÖK’ün vakıf üniversitesi raporlarına girecek. Devlet üniversitelerinde de yemek ücretlerinin makul düzeyde olması için telkinlerde bulunuyoruz” dedi. “Yükseköğretim sistemine özel üniversitenin getirilmesi lazım” diyen Saraç ayrıca şunları söyledi: Türkiye’de artık özel üniversite kavramının tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Özel üniversiteden elde edilecek verginin de yüksek tahsilinde maddi açıdan zor durumda olan çocuklara harcanması gerekir. Vakıf üniversitelerinin kontenjanlarına bir alt limit getireceğiz.