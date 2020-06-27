Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

İmtihanı değerlendiren uzmanlar “LGS’de belirleyici matematik olacak” dedi. Kitap okumanın önemine vurgu yapan eğiimciler şunları söyledi: LGS’nin geneline bakıldığında, sorularda anlatımın uzun ve yoruma dayalı olduğu, görsel tablo ve grafik yorumlama bilgisinin ölçüldüğü görülmektedir. Matematik ve Türkçe derslerinde çeldiricileri güçlü sorular olduğu için diğer derslere göre seçiciliği artmış. Matematik öğrencinin sıralamasını belirleyecek. Genel anlamda öğrenciler bazı soruları birkaç defa okudu. Düzenli kitap okuyan öğrencilerin okuma, anlama ve zamanı iyi değerlendirme konusunda daha başarılı olacaklarını bu sınavda da gözlemlemiş olduk.