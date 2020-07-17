Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okul yönetiminin “Çocuğunuzu istediğiniz öğretmenin okutmasını istiyorsanız, okulda sıraya girin” dediğini iddia eden veliler, soluğu okul bahçesinde aldı. Sıranın karışmaması için kendi aralarında liste hazırlayan veliler, listenin üst sıralarında yer alıp istedikleri öğretmenin sınıf kontenjanı dolmadan yer kapmaya çalıştı. Öğlen başlayan kuyruk gece saatlerine kadar devam ederken, bazı velilerin, çekirdek ve içeceklerini alıp sandalyeleriyle kamp kurduğu dikkati çekti. Nedime Gül isimli veli “Devlet okullarında bu işlem kurayla yapılıyor. Sabaha kadar bekleyecek olanlar var” diyerek uygulamaya tepki gösterdi.