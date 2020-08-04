Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Bu yıl içerisinde 1.571 kurstan 35 bin 577 kişi yararlandı. Katılanların yüzde 51’ini 15-29 yaş arası gençler, 24 binden fazlasını ise kadınlar oluşturdu. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 62 binin üzerinde kişi kurslara katılım göstermişti. Kurslara, herhangi bir mesleği olmayan ve mesleğinde yetersiz olan, İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından, belirlenen şartları taşıyan kişiler katılıyor. Programlara katılanların işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan mesleklerde yetiştirilip becerileri geliştirilerek veya meslekleri değiştirilerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amaçlanıyor. Kurslarda mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon faaliyetleri veriliyor. Bu eğitimler işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak amacıyla düzenleniyor.

İstisnai durumlar dışında yüzde 50 istihdam garantili olarak düzenlenen bu kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin en az yarısının 120 günden az olmamak üzere kurs süresi kadar istihdam edilmesi sağlanıyor.

CEP HARÇLIĞI DA VERİLİYOR

Kurslarda MEB veya üniversite tarafından onaylanmış eğitim programları uygulanıyor. Kursun türüne göre katılımcılara kurs süresince günlük 75 TL’ye kadar cep harçlığı ödeniyor. Ayrıca kursiyerlerin genel sağlık sigortası ve iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri de karşılanıyor. Öte yandan, 2018’de İŞKUR ve TOBB arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş Birliği Protokolü (MEGİP) imzalanmıştı. Bu yılın ilk altı ayında protokol kapsamında düzenlenen mesleki eğitimlerden de toplam 9 bin 771 kişi faydalandırıldı.