Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk: “Devlet ve özel okullarda 8. ve 12. Sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulaması gerekir.“