Bakan Selçuk: “Devlet ve özel okullarda 8. ve 12. Sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulaması gerekir.“
Bakan Selçuk: 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze eğitime izin verilmeyecek
18.08.2020 - 11:48 | Son Güncelleme: 18.08.2020 - 11:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Selçuk: “Devlet ve özel okullarda 8. ve 12. Sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulaması gerekir.“
Etiketler : Bakan Ziya Selçuk,
725664 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/725664.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER