Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24. ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre üniversiteye öğretim üyesi alınacak.

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