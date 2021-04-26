Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24. ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre üniversiteye öğretim üyesi alınacak.
Bayburt Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
26.04.2021 - 13:17 | Son Güncelleme: 26.04.2021 - 13:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : bayburt üniversitesi,
785735 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/785735.aspx
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